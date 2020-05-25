Роспотребнадзор оценил вероятность передачи коронавируса от насекомых

25.05.2020, 14:16, Новости дня

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому риск передачи COVID-19 от насекомого к человеку крайне мал, заявили в Роспотребнадзоре.

«Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками», – ответили в ведомстве на вопрос о том, могут ли насекомые быть переносчиками вируса.

При этом насекомые могут переносить другие инфекции. «Для предотвращения заболеваний (дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа, холеры) важно не допускать контакта мух и других насекомых с пищей. Мойте овощи и фрукты перед их употреблением, очищайте и дезинфицируйте поверхности в помещении, где вы едите», – приводится ответ Роспотребнадзора в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Кроме того, необходимо уделять особое внимание чистоте посуды и рук при приготовлении и употреблении пищи. В ведомстве напомнили о необходимости тщательно дезинфицировать детали санузлов и мыть руки после их посещения.

Ранее микробиолог Евгений Плисов заявил, что кровососущие насекомые не являются переносчиками коронавирусной инфекции нового типа.