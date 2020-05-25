Эксперт усомнился в способности «Роскосмоса» создать наследника «Бурана»

25.05.2020, 14:16, Новости дня

«Разработка воздушно-космического самолета стоит огромных денег, которых у нас нет. Кроме того, все стоящие перед нами задачи решаются старыми дешевыми способами», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев, комментируя планы «Роскосмоса» создать корабль-наследник «Бурана».

«Такой проект не может быть реализован. У нас нет соответствующих технологий. И такой проект никому не нужен, потому что у нас более чем достаточно старых ракет. То есть, мы на десятилетия вперед обладаем огромным запасом для выведения полезных грузов в космос», – рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

По словам эксперта, любой воздушно-космический самолет нужен только для одной цели – доставки грузов в космос. «Его разработка стоит очень больших денег. У нас таких денег нет. Можно, конечно, повторить «Буран», но он ни к чему. Все стоящие перед нами задачи решаются старыми дешевыми средствами», – подчеркнул собеседник.

В то же время Моисеев отметил, что подобными разработками занимаются две другие космические державы: США и Китай.

«В США есть военный мини-шаттл X-37B, который выполняет специфические военные задачи. Его запускают на боевое дежурство в космос на пару лет. В этом направлении американцам больше ничего не нужно», – отметил эксперт.

«У Китая также есть подобные планы, но КНР опирается на свой внутренний рынок. У них большая потребность в запусках космических аппаратов, и она быстро растет. У нас же число полезных нагрузок ограничено, оно известно на десятилетия вперед, и старые ракеты, повторюсь, с этим справляются», – продолжил собеседник.

«В целом надо понимать, что у космонавтики сейчас сложное положение. Если Рогозин скажет об этом открыто – его будет ругать пресса. А так он рассказывает о будущем, которое, возможно, наступит лет через 20. Это очень удобная позиция», – заметил Моисеев.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация может создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана».

«В нашей стране была успешная программа «Буран». То, что было создано нашими великими предками, опередило время. Мы успешно осуществляли полет в беспилотном режиме, «Буран» совершил посадку в аэродроме Юбилейный Байконура, но потом не было найдено ему применения. Программу закрыли», – напомнил Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что в настоящее время «развитие пилотируемой программы связано как раз с созданием космопланов». «У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана», – сказал Рогозин.

По мнению руководителя «Роскосмоса», для околоземных орбитальных станций, которые находятся в геомагнитном поле Земли, для защиты экипажа от космической радиации целесообразно «двигаться в сторону создания пилотируемого многоразового корабля, который так или иначе будет работать в нескольких средах».

Рогозин отметил, что госкорпорация вместе с головным научным институтом ЦНИИмаш уже приступили к работе по этой «очень перспективной теме».

«Буран» – первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка началась в 1974 году и продолжалась более 10 лет. Космическая система «Энергия» – «Буран» включала в себя универсальную сверхтяжелую ракету-носитель «Энергия», сам «Буран», а также средства наземной космической инфраструктуры ракеты-носителя и орбитального корабля.