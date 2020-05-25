Мнение: Непрофильное мнение

25.05.2020, 14:10, Разное

Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана до осени, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации “Лига здоровья нации”, академик РАН Лео Бокерия.

Возможно, Бокерия – прекрасный кардиохирург и не менее прекрасный администратор, как главный кардиохирург Минздрава. Но лучше бы профильным специалистам высказываться по профильным проблемам.

Конечно, Бокерия имеет полное право высказываться на любые темы, но в данной ситуации, где все и без того на грани, лучше не множить информационное безумие и “белый шум”. А если к осени не победят? А если российской власти потребуется кроме тотального вакцинирования устроить с народом еще что-нибудь, а потому эпидемию решат продлить или запустить по второму кругу? Бокерия снова выступит с новым прогнозом? Тогда какой был смысл в первом?

У нас идет несколько параллельных процессов – собственно заболевание, которое в “обычных” условиях не дотягивало бы своим масштабом до сезонного, во всяком случае в большинстве регионов. Вместе с ним идет эпидемия наведенного информационным и административным террором психоза. Они, конечно, связаны между собой , но крайне опосредовано. Тем не менее, существует четкая зависимость динамики “эпидемии” от политических установок.

Слово “эпидемия” я сознательно беру в кавычки, так как заболевание очевидно в наличии, а вот с эпидемией даже сейчас есть вполне серьезные вопросы. Собственно, никто в нашей стране состояние эпидемии так и не объявил. У нас, если кто помнит, был “нерабочий период”, который лечили “самоизоляцией”. И террор ввели вне рамок всех правовых процедур, определяемых соответствующими законами о чрезвычайных ситуациях.

Учитывая специфику происходящего, давать публичные оценки только одной части всей этой истории, тщательно обходя все остальные ее составляющие, означает откровенно “вмазываться” в весьма неприглядную картину.

Поэтому у “непрофильных” врачей как минимум, есть сугубо профессиональная отговорка, чтобы не влазить в эту крайне сомнительную авантюру. Но периодически возникают такие сюжеты, как с кардиологом Бокерия, комментирующим инфекционное заболевание и его перспективы.

Теоретически министр обороны может комментировать события культуры, а министр спорта давать оценку нефтяному кризису или высказываться по международной тематике – хотя бы потому, что они все члены правительства. Но все-таки отраслевые проблемы должны комментировать и давать по ним оценку именно отраслевики. Вряд ли Бокерия это не понимает, поэтому тем более странно, что именно он дает комментарий.

Осень становится неким дедлайном – по всей видимости, решение о принудительной тотальной (практически ветеринарной) вакцинации уже принято, а потому сейчас мобилизуют всех, кого возможно, чтобы готовить людей к необходимости этого мероприятия. То, что будет налито в ампулы и вколото в людей, вакциной, конечно, назвать будет затруднительно – в такие ударные сроки ее подготовить с учетом всех мер безопасности невозможно. Даже западная “Биг Фарма” с ее колоссальными ресурсными возможностями, оценивает сроки выпуска вакцины не ранее середины следующего года.

Хотелось бы верить, что у организаторов этой массовой процедуры хватит совести разлить по ампулам хотя бы обычный физраствор. В противном случае сложно представить, сколько людей пострадает от такой “вакцинации”.