Грузовик раздавил человека в Москве из-за сломанного домкрата

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25.05.2020, 14:08, Новости дня

Грузовик раздавил человека из-за неисправного домкрата на юге Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«При проведении ремонта на грузовой фуре возле дома №3 на улице Кантемировская подломился домкрат, работавший мужчина погиб на месте», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.



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