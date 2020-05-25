 

В ЕС заявили о необходимости разумного баланса в отношениях с Россией

25.05.2020, 14:08, Новости дня

Евросоюзу необходимо найти разумный баланс между санкциями против РФ и взаимодействием с ней, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Нам нужно избирательно взаимодействовать с Россией по тем вопросам, которые для нас важны. Это не противоречит тому, чтобы быть твердым. Нам нужен разумный баланс между твердостью и санкциями в отношении РФ и с осторожной попыткой взаимодействия по избирательным сферам», – передает его слова ТАСС.

Боррель отметил, что РФ и ЕС зависят друг от друга в сфере энергетики и именно поэтому им нужны доверительные отношения.

«Нам нужно покупать газ, а им – продавать. Поэтому давайте инвестировать в достижение лучшего понимания между нами, откуда каждый из нас приходит и как мы можем построить доверие, чтобы двигаться вперед вместе», – сказал он.

Отметим, что руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении РФ в условиях пандемии коронавируса.



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