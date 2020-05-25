 

Почему нельзя использовать смартфоны во время полета

25.05.2020, 13:54, Разное

Представители одной из крупнейших британских авиакомпаний пояснили, почему пассажиров просят выключать смартфоны во время полета. По словам специалистов, гаджеты могут мешать работе навигационной системы воздушного судна.

Эксперты добавили, что смартфоны могут создавать помехи при взлете и посадке самолета. Поэтому важно если не выключать, то переводить устройство в режим “В полете”, чтобы оно не отправляло и не получало сигналы.



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