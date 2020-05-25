 

Родным умерших предложили дать право распоряжаться его телом

25.05.2020, 13:53, Новости дня

Заксобрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наделить близких родственников умершего правом давать согласие использовать его тело в медицинских, научных и учебных целях, следует из базы данных ГД.

Согласно действующему законодательству, изъятие органов и тканей по решению близких родственников умершего разрешено при донорстве органов и тканей. Вместе с тем, случаи нотариально заверенного согласия или несогласия об изъятии у человека тканей и органов в медицинских, научных или учебных целях, а не для донорства, крайне редки. Отсутствие у родственников такого права препятствует спасению жизни больных людей и ведет к снижению качества оказания медпомощи из-за ухудшения подготовки врачебных кадров и невозможности проведения научных исследований, отмечают авторы.

«Законопроект позволит расширить перечень случаев, когда тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться в медицинских, научных и учебных целях», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки.

Согласно проекту закона, предлагается разрешить использовать тело умершего не только в соответствии с письменным волеизъявлением самого умершего, но и его супруга или одного из близких родственников. В случае смерти лица, признанного недееспособным или не полностью дееспособным, учитывается волеизъявление одного из родителей либо иного законного представителя умершего.

В материалах отмечается, что на многих кафедрах анатомии сложилась критическая ситуация с обеспечением учебного процесса трупным материалом: учебно-материальная база приходит в упадок, новые учебные анатомические музеи не создаются. Кроме того, отмечают авторы, именно ткани умершего человека являются уникальным материалом для изготовления сосудистых, клапанных, соединительнотканных, костных и других имплантатов, являясь примером активно развивающегося в РФ направления «Биомедицина».



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