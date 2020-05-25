Ученые: Группа крови может рассказать о здоровье человека

25.05.2020, 13:53, Разное

Ученые рассказали о связи состояния здоровья человека и его группы крови. Ее резус-фактор определяется генетически, передаваясь по наследству, а состав может свидетельствовать о ряде заболеваний.

В организме человека, как пишет издание «Слово и дело», кровь регулирует температуру тела, а также выполняет защитную, дыхательную, и ряд других функций. Ее анализ может дать информацию о многих характеристиках состояния здоровья индивида. Так, группа крови расскажет о развитии нервной системы или когнитивных способностей человека. Так же по этому критерию можно спрогнозировать возможные нарушения деятельности мозга. При этом исследователи акцентируют внимание на том, что все показатели каждый человек может улучшить независимо от группы крови или ее резус-фактора.

Для исследования крови ее забор проводится из пальца или вены, далее специалисты осуществляют общий, гормональный, биохимический, или другие виды анализа. При этом самый точный результат, по мнению ученых, может дать изучение именно венозной крови. По анализу крови врач может определить как инфекцию, или аллергические процессы в организме, так и более опасные, например, лейкоз или онкологию. Исследованием крови мониторят также работу печени, почек и сбои в водно-солевом балансе.

Для улучшения показателей крови нужно изменить образ жизни, занимаясь физическими упражнениями и улучшив рацион. Это увеличит уровень кислорода и количество эритроцитов, что поможет организму противостоять простуде, инфекциям, и улучшит питание тканей и органов. Пониженный гемоглобин и малокровие можно исправить рационом с включением гранатового сока и печени. Также благодаря коррекции питания можно изменить количество сахара в крови.