Женщина сожгла бездомного в Урюпинске

25.05.2020, 13:48, Новости дня

В центре Урюпинска Волгоградской области после ссоры 37-летняя женщина облила спиртом и подожгла бездомного 45-летнего мужчину. Спасти его не удалось, сообщили местные СМИ.

«22 мая бездомный 45-летний мужчина пил спиртное со своей 37-летней подругой метрах в 40 от дома № 10 на улице Штеменко рядом с железнодорожными путями. Примерно в 10 метрах от путей находятся деревья, кустарники и заброшенный сгоревший дом. Там и пара и проводила день, употребляя алкоголь», – рассказал V1.RU замруководителя Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Александр Белов.

В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора.

«Место проходное, вокруг ходит много людей. Пара пила в течение всего дня, пока к вечеру, когда еще было светло, между ними не произошел конфликт. Мужчина лежал на земле, а его подруга облила его спиртом и подожгла спичками. Он загорелся и начал громко кричать, а женщина от страха убежала», – рассказал следователь.

Он добавил, что о случившемся в полицию сообщили местные подростки. Подняться мужчина не смог, поскольку был сильно пьян. Он скончался. Когда задержали подозреваемую, она объяснила, что отомстила приятелю за то, что он ее оскорблял.

«Женщина созналась в содеянном и подозревается в убийстве, совершённом с особой жестокостью», – сказал Белов.

Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть потерпевшего наступила в результате ожогов 63% тела.