Грузия поставила Украине условие для возвращения посла

25.05.2020, 13:48, Новости дня

Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный на родину для консультаций после назначения главой украинского исполкома реформ заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вернется в Киев после «шагов Украины к нормализации двусторонних отношений», заявили в МИД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

25 мая в МИД состоялись первые консультации с вызванным послом, после чего представитель грузинского внешнеполитического ведомства сообщил агентству «Интерпрессньюс», что Тбилиси «будет следить за процессами на Украине и за шагами украинских властей по отношению к Грузии в плане нормализации отношений».

После этого и будет принято решение о сроках возвращения посла, отметили в МИД Грузии, подчеркнув, что назначение Саакашвили «не отвечало духу сотрудничества двух стран».

«Вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства», – сообщил МИД Грузии.

В обычном режиме осуществляется сотрудничество по таким вопросам, как «оккупация территорий», «процесс европейской и евроатлантической интеграции», сказал представитель МИД Грузии.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».