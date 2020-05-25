 

Грузия поставила Украине условие для возвращения посла

25.05.2020, 13:48, Новости дня

Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный на родину для консультаций после назначения главой украинского исполкома реформ заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вернется в Киев после «шагов Украины к нормализации двусторонних отношений», заявили в МИД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

25 мая в МИД состоялись первые консультации с вызванным послом, после чего представитель грузинского внешнеполитического ведомства сообщил агентству «Интерпрессньюс», что Тбилиси «будет следить за процессами на Украине и за шагами украинских властей по отношению к Грузии в плане нормализации отношений».

После этого и будет принято решение о сроках возвращения посла, отметили в МИД Грузии, подчеркнув, что назначение Саакашвили «не отвечало духу сотрудничества двух стран».

«Вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства», – сообщил МИД Грузии.

В обычном режиме осуществляется сотрудничество по таким вопросам, как «оккупация территорий», «процесс европейской и евроатлантической интеграции», сказал представитель МИД Грузии.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Российские регионы получили более 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ

19.05 / Россия стала чаще выдавать свои паспорта. Большинство новых граждан – украинцы

06.04 / ФАС рассказала о полученных жалобах на рост цен на ряд продуктов

08.04 / За реализацию «Северного потока – 2» выступили почти 80% немцев

17.05 / После завершения карантина украинцы не побегут покупать доллары – глава Нацбанка

20.05 / Собянин объяснил высокую смертность от коронавируса в Москве

18.05 / Франция построит авианосец нового поколения на замену «Шарль де Голлю»

23.04 / Конгрессмен – отравив умы американцев «российским расследованием», демократы заработали миллионы долларов

26.04 / Россиян призвали готовиться к нововведениям после завершения вспышки коронавируса

09.04 / В заседании ОПЕК+ решили участвовать не входящие в объединение страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска