Российские правозащитники создали карту распространения COVID-19 в колониях и СИЗО

25.05.2020, 13:45, Новости дня

Российские правозащитники и юристы создали карту “Серая зона”, которая показывает случаи COVID-19 и других респираторных заболеваний в колониях и следственных изоляторах России. Над картой работали Московская Хельсинкская группа, “Гражданский контроль”, Центр содействия международной защите, фонд “Общественный вердикт”, Уральская правозащитная группа, а также адвокаты Вера Гончарова, Ирина Бирюкова, Каринна Москаленко, Мария Серновец и юрист Яна Гельмель. Она включает официально подтвержденные ФСИН случаи коронавируса и сообщения от самих осужденных и их родственников.

“С адвокатами начали связываться родственники заключенных и сообщать о возможных заражениях. Но в официальной статистике по COVID-19 случаи заболеваний в исправительных учреждениях никак отдельно не выделяются, хотя все, кто находится там, в зоне особого риска – и сотрудники, и осужденные, – цитирует “Коммерсант” директора фонда “Общественный вердикт” Наталью Таубину. – Поэтому мы решили собрать в одном месте данные о положении дел в колониях и СИЗО”.

По данным авторов карты и сообщениям заключенных, 6-й спецблок СИЗО “Матросская Тишина” в Москве “переполнен” больными вирусной инфекцией: заболевшие есть в камерах 123, 108, 134, 135. “При этом арестанты никуда не выходили, и их, скорее всего, заразили сотрудники, – сказано в сообщении. – Помощи нет, лекарств тоже нет. Людям плохо”.

По неподтвержденным сведениям авторов карты, 20 мая в СИЗО-1 “Матросская Тишина” от вирусной инфекции умер заключенный возраста 50 лет. Но УФСИН России опровергает информацию о вспышке эпидемии в СИЗО и настаивает, что “заболеваний ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах Москвы не зарегистрировано”.

Авторы карты подчеркивают, что по каждому из сообщений о коронавирусе, которое было получено, они отправляют запросы во ФСИН и прокуратуру. Однако официальное подтверждение удается получить редко и, как правило, с большим опозданием. Правозащитники считают, что подобная практика “информационной блокады и полной закрытости учреждений ФСИН от общества” должна быть прекращена.

Помимо карты, правозащитники опубликовали образцы запросов для того, чтобы родственники заключенных могли сами запрашивать сведения о больных коронавирусом.

Согласно последним данным по эпидемии коронавируса от ФСИН, опубликованных 14 мая, у сотрудников службы лабораторно подтверждено 617 случаев заболевания COVID-19. При этом у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся в российских тюрьмах и колониях, якобы были зарегистрированы лишь 145 случаев болезни. Правозащитники не раз высказывали сомнения в этих данных: многие осужденные сообщали, что врачи их не осматривали, а тесты на коронавирус в тюрьмах и колониях не проводились.