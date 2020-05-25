Студия Pixar впервые выпустила мультфильм, главный герой которого – гей

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25.05.2020, 13:45, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuАнимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм “Out”, который появился на стриминговом сервисе Disney+. Главный герой мультфильма – гей, пишет The New York Times.

В “Out”, девятиминутном анимационном фильме, рассказывается история персонажа по имени Грег. Он вместе со своим парнем хочет переехать в большой город и не знает, как рассказать о своей ориентации родителям. 

Мультфильм вышел в программе SparkShorts. В ее рамках в студии хотят попробовать новые стили анимации и методы повествования историй.

“Эти фильмы не похожи ни на что из того, что мы когда-либо делали в Pixar. Мы предоставили возможность раскрыть потенциал отдельных художников и их изобретательных подходов к кинопроизводству”, – рассказал президент Pixar Джим Моррис.

Ранее ЛГБТ-персонажи появлялись в мультфильмах Pixar только на второстепенных ролях: в последней части “Истории игрушек” и в картине “Вперед”. В России перед прокатом “Вперед” в кинотеатрах вырезали упоминание сексуальной ориентации одной из второстепенных героинь – сотрудницы полиции по имени Спектр. Упоминание ее девушки в диалоге заменили на нейтральное “партнер”. 

Disney, которому с 2006 года принадлежит Pixar, также крайне редко затрагивал ЛГБТ-темы в своих мультфильмах. 

 



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