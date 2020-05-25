Мнение: Плакат в Иркутске
25.05.2020, 13:40, Разное
Плакат со Сталиным в Иркутске. Цитата как и прежде весьма актуальная.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
25.05.2020, 13:40, Разное
Плакат со Сталиным в Иркутске. Цитата как и прежде весьма актуальная.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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