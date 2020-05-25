 

Мнение: Плакат в Иркутске

25.05.2020, 13:40, Разное

Плакат со Сталиным в Иркутске. Цитата как и прежде весьма актуальная.

Источник: Colonel Cassad



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