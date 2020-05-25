Сексуальные танцы и яркий макияж: Майли Сайрус сняла клип своему бойфренду Коди Симпсону

25.05.2020, 13:35, Разное

Иногда карантин творит чудеса, и из долгого нахождения творческих личностей вместе в замкнутом пространстве рождаются новые креативные проекты. Очередной пример тому – Коди Симпсон и Майли Сайрус, которые объединились для выпуска нового музыкального видео. Главная роль в нем досталась Коди: 23-летний австралийский певец снялся в клипе на свою песню Captain ‘s Dance with The Devil, режиссером которого выступила 27-летняя Сайрус. Она же, к слову, занималась оформлением антуража съемочной площадки, а также делала Симпсону макияж.

Кадр из видео Captain ‘s Dance with The Devil Я дал Майли полную творческую свободу, попросил представить свое видение этой песни через видеоряд,- поделился Коди в интервью Vogue, отметив, что героиню Ребекку, появляющуюся в финале клипа, они с Майли придумали вместе:

Идея клипа зародилась в нашей с Майли ванной комнате, где она устроила выставку своих помад. Я взял в руки одну из помад, никогда прежде не рассматривая ее так детально, и был очарован красотой упаковки, логотипом Nars. Когда нанес ее на губы, даже расстроился, что ее идеальный по форме стик изменился, его использовали. Мне стало любопытно узнать больше об искусстве грима, мне помогла Майли. Именно тогда родился персонаж “Ребекка”.

Кадр из видео Captain ‘s Dance with The Devil

Напомним, 27-летняя Майли Сайрус начала встречаться с 23-летним певцом Коди Симпсоном почти сразу после расставания с мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Причем бракоразводный процесс между Майли и Лиамом еще продолжается: 24 декабря прошлого года они только подали в один из судов Лос-Анджелеса документы, свидетельствующие о том, что соглашение по разводу достигнуто. Этот жест был приурочен к еще одной памятной для пары дате: 23 декабря прошел ровно год с тех пор, как Майли и Лиам связали себя узами брака. Процесс продлится около полугода, и по-настоящему свободными они оба станут лишь в марте. Но ни Майли, ни Лиама этот факт не останавливает от того, чтобы завязывать новые отношения. Так, Лиам уже успел повстречаться с актрисой Мэддисон Браун, а сейчас он с головой погрузился в роман с моделью Габриэллой Брукс. Личная жизнь Майли за последние полгода была еще более активной: сразу после новостей о разводе она начала проводить все свободное время с блогером Кейтлин Картер, но их связь продлилась недолго. Спустя пару месяцев папарацци начали видеть ее в компании музыканта Коди Симпсона. Следуя примеру бывшего мужа, Майли также представила новую вторую половинку маме.

Майли Сайрус и Коди Симпсон со своей собакойКликните на фото для просмотра галереи