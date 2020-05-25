Новые тату в честь сына и покупка аквапарка: как Джиган и Оксана Самойлова провели выходные

25.05.2020, 13:35, Разное

Рэпер Джиган не теряет надежду помириться со своей женой Оксаной Самойловой, уже успевшей подать на развод. И, похоже, у него отлично получается, поскольку эти выходные пара провела на более чем позитивной ноте. Они порадовали своих детей, купив им настоящий аквапарк, – правда, пока из-за погодных условий девочкам приходится кататься на горках в зимних костюмах.

Теперь можно на карантине полгода сидеть: мы подготовились, да и детям будет не скучно дома,

– прокомментировала Оксана покупку, отметив, что в детстве о таком развлечении могла только мечтать. “Обновила” Самойлова и собственную коллекцию татуировок: она набила на руке дату рождения сына Давида. К слову, в тату-салоне на дому побывал и Джиган – он набил имя сына. Еще одним его шагом к примирению с женой стала совместная фотография с надписью “Happy”, взятая не из архива, а сделанная на днях.

Оксана Самойлова и Джиган с сыном Давидом Оксана Самойлова и Джиган делают тату в честь сынаВ недавнем прямом эфире в Instagram, куда его пригласил бывший коллега по Black Star Тимати, Джиган рассказал, что именно Оксана помогла ему пережить наркотическую зависимость:

Я в шикарном настроении, недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало “кукушку”. Всем известно, что я люблю спорт, но случилась в моей жизни такая ситуация… Я стал курить, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать… После такого люди не возвращаются… Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна… Родные переживали. Ты знаешь, что у меня четверо детей, прекрасная жена. Она подала мне руку помощи, жена меня спасла.

Оксана Самойлова с сыном Давидом Джиган с дочкой АриэлойНапомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство. Кроме того, по сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми