 

В Киеве зафиксировано 29 новых случаев COVID-19

25.05.2020, 13:31, Новости дня

За сутки в Киеве выявили 29 новых случаев коронавирусной болезни, среди них трое медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Умер от COVID-19 один человек, вылечились двое.

Среди вновь выявленных случаев: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет, две девочки 11 и 12 лет, 11 мужчин в возрасте от 37 до 65 лет и мальчик 10 лет.

Гопитализированы за сутки 10 человек, остальные лечатся на самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Киеве зарегистрировано 2652 подтвержденных случая COVID-19, 60 человек умерли, 360 – излечились.

Сегодня в Киеве начался очередной этап отмены карантинных ограничений.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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