 

Двух полицейских из Киевской области подозревают в изнасиловании. Подразделение расформируют

25.05.2020, 13:30, Новости дня

Сотрудники департамента внутренней безопасности задержали двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции Киевской области по подозрению в изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции 25 мая.

24 мая пострадавшая обратилась в местную больницу. По словам потерпевшей, ее избили и изнасиловали полицейские. Женщину доставили в отделение для дачи объяснения по поводу краж.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Также Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, решил расформировать все подразделение, а сотрудников отправил на переаттестацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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