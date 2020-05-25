Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений

25.05.2020, 13:30, Новости дня

Во вторник, 26 мая, на Сахалине и Курилах откроются рестораны, кафе и столовые. Соответствующий указ подписал губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, заведения общественного питания будут работать с ограничениями. На предприятиях запрещено курить кальян, проводить массовые мероприятия, а также организовывать шведские столы», – говорится в сообщении на сайте правительства Сахалинской области.

Заведения общепита смогут работать с 7.00 до 21.00. При этом помещения необходимо подготовить к приему посетителей – установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более двух человек. В помещении смогут собираться не более 50 человек. При этом массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений.

Кроме того, предприятиям общепита на островах следует заранее уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о возобновлении работы и получить необходимые рекомендации по организации деятельности.

Напомним, на прошлой неделе во всех муниципалитетах области заработали торговые центры и магазины с промышленными товарами.

На прошлой неделе президент Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.