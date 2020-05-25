Правительство временно запретило импорт топлива в Россию

25.05.2020, 13:30, Новости дня

Российское правительство ввело временный запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива и керосина, а также некоторых других видов топлива до 1 октября 2020 года.

«В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», – отмечается в документе на портале правовой информации.