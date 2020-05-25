Ученые объяснили, как людям избегать переедания

25.05.2020, 13:30, Разное

Специалисты Университета Миссури рассказали, как людям предотвращать переедание. Они считают, что завтрак должен быть с высоким содержанием белка, понижая желание есть соленые и сладкие блюда.

Высокобелковые продукты повышают производительность дофамина, химического вещества, которое выделяет мозг. Дофамин вызывает ощущение удовольствия, что ведет к понижению употребления пищи. Исследования демонстрируют, что при пропуске завтрака увеличивается индекс массы тела человека, появляется риск возникновения лишнего веса. Эксперты считают, что это связано с тем, что производится больше гормона голода и уменьшается гормон сытости, потому при опускании первого приема пищи возникает переедание.

Ученые решили узнать, может ли завтрак, который имеет высокое содержание белка, влиять на влечение к пище и вырабатывания дофамина. Они выбрали 20 девушек, которые находились в позднем подростковом возрасте, страдающих ожирением. Они предложили некоторым из них употреблять завтрак, который содержит 13 грамм белка, либо 35 грамм белка, или пропускать завтраки 6 дней подряд.

Эксперты предложили участникам на 7 день ответить на вопросы, которые связаны с питанием, также взяли кровь для измерения дофамина. Специалисты рассказали, что группы, употреблявшие завтрак, ощущали понижение влечения к соленому и сладкому. Также у них определили увеличенный уровень гомованилловой кислоты дофамина.

У испытуемых, употреблявших белковый завтрак, заметили понижение аппетита после еды, чем у людей съедавших обычный завтрак. Итоги опыта говорят о том, что вырабатывание дофамина связано с употреблением белка на завтрак.