 

Китай предупредил США, что они приближаются к «новой холодной войне»

25.05.2020, 13:25, Новости дня

Китай утверждает, что некие «политические силы» в США взяли в заложники двусторонние отношения и подталкивают две крупнейшие экономики мира к «новой холодной войне».

Выступая в воскресенье в кулуарах Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «в США распространяется политический вирус», который «использует любую возможность для атак на Китай и его очернения».

Ван И предупредил, что у Китая нет намерений изменить или вытеснить США, и США должны отказаться от «мечтаний изменить Китай и остановить исторический марш 1,4 миллиарда людей к модернизации».

Администрация Трампа в последние месяцы конфликтовала с Пекином по целому ряду вопросов, включая торговлю, технологии и пандемию коронавируса. Президент Дональд Трамп утверждал, что вирус вышел из лаборатории в Ухане, где он был впервые обнаружен в конце прошлого года.

Внесенный на рассмотрение китайских властей законопроект о безопасности в Гонконге стал очередным поводом для напряженности между двумя странами. Критики утверждают, что он угрожает полуавтономному статусу Гонконга.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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