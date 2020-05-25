Подсчитано число вирус-позитивных беременных в России

25.05.2020, 13:16, Новости дня

Более 2 тыс. беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией насчитывается сейчас в России, сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Лейла Адамян.

«В нашей стране на сегодняшний день 2 тыс. 561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтвержденный по всем тестам диагноз [у] 2 тыс. 035. В одной только Москве это колоссальные цифры: у 816 больных беременных в Москве имеется коронавирусная инфекция», – сказала она в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

За последние сутки в РФ выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 92 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 3633 человек. Накануне, 24 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8599. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 347.