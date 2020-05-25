NYT – запрет рейсов из Бразилии в США стал ударом по позициям Болсонару

25.05.2020, 13:15, Новости дня

США ограничили въезд в страну для иностранных граждан, побывавших в Бразилии, пишет The New York Times. Эти ограничения стали ударом по оказавшемуся в непростой ситуации бразильскому лидеру Жаиру Болсонару, который скептически относится к пандемии коронавируса.



Reuters

Соединённые Штаты запретили рейсы из Бразилии на фоне быстрорастущего коронавирусного кризиса в этой латиноамериканской стране, пишет The New York Times. Этот шаг стал «ударом» для оказавшегося в непростой ситуации бразильского лидера Жаира Болсонару, который пытался использовать отношения с президентом США Дональдом Трампом для укрепления своих политических позиций.

Американские официальные лица заявили, что ограничения на въезд в Соединённые Штаты из Бразилии вводятся для того, чтобы затормозить распространение коронавируса.

«Сегодняшние шаги помогут сделать так, чтобы иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Она также заверила, что новые ограничения не повлияют на двустороннюю торговлю.

В администрации Болсонару отказались давать комментарии, однако его советник по международным отношениям заявил, что введение этих ограничений было ожидаемо и оказалось, по сути, не более чем формальностью.

«Игнорируйте истерию в прессе», — написал в Twitter советник Болсонару Филипе Мартинс.

За последние недели в Бразилии количество случаев заражения COVID-19 и летальных исходов резко возросло. Её президент Жаир Болсонару, скептически относящийся к нынешней пандемии, игнорировал предупреждения медицинских экспертов и высмеивал меры социального дистанцирования.

И вот теперь Бразилия занимает второе место в мире по числу заражённых, уступая по этому показателю лишь Соединённым Штатам. В частности, в стране зафиксировано уже более 350 тыс. случаев заболевания COVID-19 и около 22,7 тыс. смертей от вируса.

На фоне того, как в больницах наблюдался коллапс, а бразильские мэры и губернаторы умоляли о помощи, Болсонару провёл последние месяцы в борьбе с Верховным судом, конгрессом и своими собственными министрами.

А теперь он оказался в центре расследования. Правоохранители пытаются выяснить, не защищал ли он членов своей семьи от коррупционного следствия, пишет The New York Times.

До кризиса Соединённые Штаты были важным пунктом назначения для бразильских бизнесменов и туристов. В прошлом году между странами ежедневно совершалось почти 30 прямых рейсов. Однако за время пандемии их число сократилось до 13 рейсов в неделю, говорится в статье.