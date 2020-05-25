Росреестр по Москве отменил до конца года плановые проверки бизнеса

25.05.2020, 13:10, Новости дня

Московское управление Росреестра отменило до конца года плановые проверки компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), сокращено также количество оснований для проведения внеплановых проверок.

По поручению правительства, внеплановые проверки в Москве станут проводить только в исключительных случаях, отметил замглавы управления Росреестра Александр Левченков, сообщает "Интерфакс".

Сейчас Росреестр проверяет предприятия и ИП только при наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проверки могут проводить для получения лицензии, но до конца года такие проверки проводят удаленно.

Московское управление Росреестра осуществляет земельный и лицензионный надзор, а также надзор за деятельностью оценщиков и кадастровых инженеров.