 

Два человека погибли в страшной аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень. Видео

25.05.2020, 13:10, Новости дня

Опубликовано видео с регистратора автомобиля, принявшего участие в серьезном ДТП, произошедшем в Богдановиче Свердловской области в минувшее воскресенье, 24 мая.

 

Водитель "Волги" выехал попытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с внедоржником Toyota Land Cruiser.

Перед ударом оба автомобилиста попытались уклониться и сместились в сторону обочины.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, жертвами дорожно-транспортного происшествия стали два человека – мужчина 1957 года рождения, находившийся за рулем "Волги", и его пассажирка 1970 года рождения. Они скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Кроме того, пострадали еще четыре человека –один пассажир, находившийся в салоне легковушки, выехавшей на "встречку", и трое, в том числе – дети 15 и 10 лет, из автомобиля Toyota.



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