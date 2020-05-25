 

UFC. Генри Сехудо подтвердил завершение карьеры и освободил титул

25.05.2020, 13:10, Новости дня

Экс-чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо покинул рейтинг легчайшего дивизиона. Спортсмен объявил о завершении карьеры 9 мая после победы над Домиником Крусом на UFC 249 и очередной защиты титула.

Теперь Лига вывела имя Сехудо из рейтинг-листа, одновременно согласовав и новый вариант списка лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, где Генри также лишился своего места, сообщает Ufc.Com. Теперь чемпионский пояс в легчайшем весе стал вакантным. Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что претендентом на титул станет россиянин Петр Ян, который неоднократно вызывал Сехудо на поединок.



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