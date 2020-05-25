 

Смартфон Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ

25.05.2020, 13:05, Новости дня

Японская компания Sony презентовала новый смартфон Xperia 1 II для местного рынка, однако уже сегодня появились данные о глобальной версии.

В частности, аппарат станет возможным предзаказать на американском рынке с 1 июня, а полноценный выход в продажу состоится 24 июня. Цена на флагманский смартфон Xperia 1 II достигла 1200 долларов. Для первых покупателей предлагаются в подарок фирменные беспроводные наушники Sony WF-1000XM3.

Известно, что модель получила мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами постоянной памяти. Емкость батареи смартфона достигла 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Аппарат имеет защиту от влаги и рпыли, а также обладает квадрокамерой.



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