 

Redmi выпустила смартфон Redmi K30i 5G

25.05.2020, 13:05, Новости дня

Китайский бренд Redmi объявил о выходе нового смартфона Redmi K30i 5G, который является более упрощенной модификацией флагмана Redmi K30 5G.

Вместе с тем аппарат сохранил поддержку сетей пятого поколения, увеличенный 6,67-дюймовый экран, а также высокое разрешение. Основная камера получила четыре объектива на 48+8+5+2 мегапикселей. Что касается передней камеры, то она имеет сдвоенный объектив на 20+2 мегапикселей. Мощный процессор Snapdragon 765G и 6 гигабайт ОЗУ обеспечивают стабильную работу всех приложений.

Новинка получила актуальную версию ОС Android 10, а также поддерживает быструю зарядку батареи на 4500 мАч. Уже со 2 июня приобрести указанный девайс станет возможным на китайском рынке за 262 доллара.



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