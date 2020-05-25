 

Амурские лесхозы обновили парк спецтехники благодаря нацпроекту «Экология»

25.05.2020, 12:48, Новости дня

В амурские лесхозы начали поступать техника и оборудование в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщили в правительстве области.

В середине мая два подведомственных учрежденеия министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области получили по одной единице техники и оборудования, говорится в сообщении на сайте правительства Амурской области.

Автопарк Бурейского лесхоза пополнился трактором МТЗ-82.1 и кусторезом, а в Магдагачинский лесхоз уехал бульдозер «Четра».

«Амурская область второй год подряд участвует в нацпроекте «Экология». В 2019-м получили 115 единиц лесопожарной и лесовосстановительной техники, которая используется на тушении природных пожаров, создании минерализованных полос и в лесовосстановлении. Радует, что есть реальная возможность благодаря федеральной поддержке улучшить автопарк лесхозов, что повысит эффективность их работы», – сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

В 2020 году министерство уже провело конкурсные процедуры на закупку специализированной техники и оборудования. Будут приобретены 13 единиц лесопожарной техники (УАЗы «Фермер», седельный тягач, прицеп тяжеловоз, лесопожарный трактор, автомобиль Урал бортовой), 12 единиц лесохозяйственной техники (трактор МТЗ и гусеничный трактор ЛХТ-55) и семь единиц лесохозяйственного оборудования (культиватор и дисковая борона) на общую сумму 93,6 млн рублей. 



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