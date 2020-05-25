Мнение: Российские хунгузы

25.05.2020, 12:45, Разное

Судьба людей Пригожина в Ливии.

В минувшую пятницу в арабских социальных сетях, симпатизирующих правительству национального согласия (ПНС) Ливии, появились видеозапись и фотографии мертвого молодого человека славянской внешности — лет 25-30 — в военном камуфляже. Визуальные материалы подкреплены лаконичным текстом на арабском языке: «Наемник Вагнера, сражавшийся за военачальника Хафтара, был убит ливийскими правительственными силами на линии фронта Халла в южной части Триполи».

Справедливости ради надо сказать, что видео и фотографии выглядит постановочными. К примеру, мятые российские деньги, в том числе и бумажная десятирублевая купюра, которые и в России-то не пользуются популярностью. Чего ради россиянин хранил в бумажнике эту купюру?

Личные вещи убитого. Фото из соцсетей Рюкзак убитого. Фото из соцсетей

Но среди вещей убитого нельзя не обратить внимание на рюкзак, поверх которого кириллицей выведено слово «ХУНГУЗ».

Опрошенные нами россияне, бывшие и действующие бойцы российских ЧВК, не смогли опознать убитого. Но один из наших собеседников вспомнил, что слышал про бойца с позывным Хунгуз:

— Парень завербовался в ЧВК то ли из Бурятии, то ли из Хакасии…

Это выглядит правдоподобно. Дело в том, что хунхузами полтора века назад назывались члены китайских банд, орудовавших в Маньчжурии и на территориях нынешнего Китая, прилегающих к России и Монголии. В Бурятии, Хакасии, Амурской области до сих пор помнят о набегах банд хунхузов в годы гражданской войны. Со временем название «хунхузы» в русском произношении трансформировалось в «хунгузы». И уроженец тех мест, завербовавшись в ЧВК, вполне мог взять себе такой позывной.

Нам пока не удалось идентифицировать парня со славянской внешностью, якобы убитого в южной части Триполи. Но мы продолжаем поиски.

В отличие от случая с Хунгузом, достоверно известны имена двух других граждан России, которые уже больше года, с 17 мая 2019 года, находятся в плену ливийской военизированной группировки под названием RADA, формально подчиняющейся ПНС.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в Ливии с февраля 2019 года. Об их аресте стало известно 5 июля 2019 года из публикации американского издания Bloomberg, который написал, что

«ливийские силы безопасности арестовали двух человек, обвиняемых в работе на русскую "фабрику троллей"».

Шугалей и Суэйфан. Фото: twitterПОДРОБНОСТИ