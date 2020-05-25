Минкомсвязи опубликовало расписание вывозных рейсов до 3 июня

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25.05.2020, 12:35, Разное

Всего в Россию вернули уже почти 240 тысяч человек.

Минкомсвязи опубликовало в специальном телеграм-канале график 26 вывозных рейсов из-за рубежа в Россию до 3 июня. Помимо нескольких рейсов из Дели и Нью-Йорка, россиян также эвакуируют из Южной Кореи, Турции и с островов Бали и Гоа.

Всего, как говорил в середине мая министр иностранных дел Сергей Лавров, за рубежом ожидают возвращения 30 тысяч россиян. С середины же марта, когда прекратилось международное регулярное авиасообщение, согласно статистике МИД, в Россию вернулись уже 238 тысяч человек.

Всего с 18 марта было совершено 146 вывозных рейсов. Последние из них прилетели днем 24 мая в московский Шереметьево из Нью-Йорка, а также из Гоа — в Уфу и Екатеринбург. Как отмечала «Новая», сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но в середине апреля акцент сместился на регионы, которые обеспечили двухнедельную обсервацию для всех прибывающих.

Источник: Новая газета



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