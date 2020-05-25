 

Захватившему отделение банка в центре Москвы предъявлено обвинение

25.05.2020, 12:30, Новости дня

Следствие предъявило обвинение приезжему из Нижневартовска Алексею Барышникову, который захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу в Москве, сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда, куда поступило ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»)», – передает ТАСС слова представителя суда.

В субботу в центре Москвы неизвестный мужчина захватил в заложники в отделении Альфа-банка нескольких человек. Его задержали через некоторое время, возбуждено уголовное дело.

Оказавшийся в заложниках Федор Пименов во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях. В ролике запечатлено, как захватчик все время прикладывается к бутылке.

Напомним, ранее в понедельник СК попросил арестовать Барышникова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Кортнева раскритиковали за оскорбление медсестры из Тулы

17.04 / На части въездов в Киев образовались пробки из-за измерения температуры водителям и пассажирам

27.04 / Названы российские регионы с самой сложной ситуацией с лесными пожарами

10.04 / В РФ началась проверка 10 тыс. сайтов госорганов на доступность для людей с инвалидностью

07.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

24.04 / СК попросил арестовать экс-депутата Госдумы Волчека и бизнесмена Плиева

28.04 / Путин, Сталин и «Крым наш» — Guardian о новом храме Вооружённых сил России

07.04 / Сбежавшего из-под карантина по коронавирусу мужчину задержали в Петербурге

03.05 / США подчеркнули роль независимых СМИ в условиях борьбы с пандемией

10.04 / Ученые раскритиковали Трампа за попытку «приватизировать» Луну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска