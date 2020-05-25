Захватившему отделение банка в центре Москвы предъявлено обвинение

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25.05.2020, 12:30, Новости дня

Следствие предъявило обвинение приезжему из Нижневартовска Алексею Барышникову, который захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу в Москве, сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда, куда поступило ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»)», – передает ТАСС слова представителя суда.

В субботу в центре Москвы неизвестный мужчина захватил в заложники в отделении Альфа-банка нескольких человек. Его задержали через некоторое время, возбуждено уголовное дело.

Оказавшийся в заложниках Федор Пименов во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях. В ролике запечатлено, как захватчик все время прикладывается к бутылке.

Напомним, ранее в понедельник СК попросил арестовать Барышникова.



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