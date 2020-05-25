В Hot Cars составили список самой странной техники России

25.05.2020, 12:30, Разное

Обозреватели Hot Cars назвали список самой странной техники, созданной в России. При этом во французском издании напомнили, что со времен Советского Союза российские военные разработки славятся надежностью, простотой и эффективностью.

Открывает рейтинг, как пишет сайт «ПолитРоссия», машина Лебеденко, называемая также царь-танком. Это – самый крупный по габаритам броневик в истории человечества. Российские военные инженеры и гражданские исследователи построили его более столетия назад, в 1914 году. В то время «царь-танк» был похож на трехколесный велосипед с огромными колесами впереди. При этом его мощность была равна 250 лошадиным силам.

Не менее странным посчитали в издании и винтовой самоходный автомобиль ЗИЛ-2906. Он способен идти как по болоту, так и по воде, причем скорость машины при этом составляет соответственно 12 и почти 10 миль в час. По снежному покрову суперавто разгоняется до 28 миль. Все эти свойства сверхпроходимости необходимы для того, чтобы находить приземлившихся на непроходимой местности космонавтов.

Следующим в списке оказался экраноплан, который производили в СССР и РФ с конца 1980-х до конца 1990-х годов для эксплуатации на флоте. Аппарат с неподвижными крыльями создает подъемную силу над водой на максимальной скорости благодаря явлению, называемому экранным эффектом. Закрыт проект был из-за нерентабельности и отсутствия средств.

37-тонный газодинамический тральщик «Прогрев-Т» также попал в перечень наиболее странной техники РФ. Предназначался он для разминирования, а в своей работе использовал тепло от реактивного мотора, которое, воздействуя на область с минами, позволяло отключать взрывные устройства. Оборудование работало на двигателе МиГ-15, расходующем огромное количество топлива и создающем шум, делающим невозможным применение тральщика в секретных операциях.

И последним уникальным достижением технической мысли российских инженеров называется «летающий танк» А-40. Из-за непрактичности изобретения был создан только один экземпляр бронемашины. Далее танк, скользящий в небе над полем боя и вовсе был забыт.