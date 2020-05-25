Мнение: Холуи

25.05.2020, 12:20, Разное

Вчера возникла идиотская во многом история, когда российское посольство в Вашингтоне потребовало у агентства Блумберг принести извинения за публикацию "недостоверного" рейтинга Путина в 27%. К посольству присоединились депутаты Госдумы и прочие бездельные граждане.

При этом Блумберг опубликовал итоги реального опроса ВЦИОМ за апрель:

С российской стороны данные этого опроса не обсуждались, Блумбергу было рекомендовано опираться на данные другого опроса, где рейтинг Путина зашкаливает далеко за 60%

Разница между опросами – в методике. В первом случае гражданам был предложено наморщить лоб и вспомнить хоть кого-то, кому они доверяют, во втором случае им заботливо предложили список тех, кому они обязаны доверять. 27% – это как раз те, кто вспомнил о существовании Путина. На него и ссылался Блумберг.

История вполне тривиальная – чиновники и депутаты на всякий случай соревнуются в выражении безграничной любви и преданности. То, что начальник сидит, спрятавшись в бункере, никого не смущает – а вдруг он из него когда-нибудь выйдет? А мы тут за него все время, пока он прятался, драли глотку. Вдруг оценит.

Система власти, в котоую можно попасть исключительно за холуйство высшего уровня, никаких иных сюжетов не генерирует. То, что начальник трус и сбежал, никакого значения не имеет. Пока он начальник, за ним будут вылизывать пыль. Ровно в ту секунду, когда появится новый начальник, вся эта свора немедленно побежит зализывать уже новое начальственное лицо. Или не только лицо. Секрет выживания в деспотии не изменился с древних времен. Холуй и лизоблюд всегда будет иметь теплое место вблизи кормушки. Совесть, честь и порядочность в соревновании не участвуют.