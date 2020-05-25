 

Гурцкая прокомментировала передачу жившей в клинике девочки новой семье

25.05.2020, 12:16, Новости дня

Поведение родных родителей девочки, прожившей пять лет в медцентре, было странным, поэтому есть надежда, что новая семья обеспечит ребенка тем теплом, которое ей недодали кровные родственники, сообщила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диана Гурцкая.

Пятилетняя девочка с рождения жила в столичной клинике «Мать и Дитя», поскольку ее родители были уверены, что их дочь нуждается в лечении в стационаре и отказывались забирать ребенка. Позже ребенка передали в органы опеки, а уже в марте нашли ей новую семью. Сейчас девочку забрали новые родители.  

«Это очень резонансная история. Конечно, всегда хочется, чтобы ребенок рос в родной семье. Но, к сожалению, бывает так, что это невозможно. Думаю, что здесь именно такой случай. Врачи клиники неоднократно пытались сделать так, чтобы ребенок жил в семье, но поведение родителей было, мягко говоря, странным. Сложилась патовая ситуация: клиника не могла выписать девочку, поскольку родители ее не забирают», – объясняет Гурцкая.

Председатель комиссии также выразила надежду, что новая семья сумеет дать девочке то тепло, которого ей недоставало пять последних лет.

Ранее СМИ сообщили, что родная мать девочки тяжело больна, именно поэтому не забирает дочь домой. Тем не менее многие эксперты посчитали, что и это не повод обеспечивать ребенку «тюремный» образ жизни.



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