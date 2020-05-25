БДК «Петр Моргунов» вернулся для продолжения ходовых испытаний

25.05.2020, 12:16, Новости дня

Большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11711 вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний (ЗХИ), сообщил представитель Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) Сергей Михайлов.

«23 мая БДК «Петр Моргунов» вернулся в Балтийское море для завершения заводских ходовых испытаний. Их финальная стадия должна продлиться до начала июня», – передает ТАСС слова Михайлова.

Он отметил, что корабль прервал испытания в конце марта и вернулся в акваторию ПСЗ «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для проведения ремонтных работ.

«Во время прохождения испытаний часть комплектующих гидравлической системы корабля вышла из строя. Сейчас все неисправности устранены, и «десантник» находится в море», – отметил в свою очередь руководитель проекта 11711 Андрей Парфенов.

По словам Михайлова, на заключительном этапе заводских ходовых испытаний корабль выполняет артиллерийские стрельбы. Планируется, что в начале июня «Петр Моргунов» перейдет к государственным испытаниям, а по их завершении будет передан заказчику.

Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что заводские ходовые испытания (ЗХИ) большого десантного корабля (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11711 возобновятся не раньше второй половины мая.

Напомним, 31 марта БДК «Петр Моргунов» вернулся на завод «Янтарь» для технических работ.