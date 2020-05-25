Личное: Всего и побольше!

25.05.2020, 12:10, Разное

Меня давно интересует вопрос, почему известные наши телеписечки, ведущие публичных шоу, голосистые певички и их коллеги выглядят так отвратительно?

Нет, ну серьёзно, зачастую обычная офисная девка намного лучше любой теледивы.



Фото: Соцсети

Сколько у вас зарплата? Явно ведь меньше, чем доходы прыща-бородавки с лобного места! Так почему, да как вы смеете выглядеть лучше?!

Я нашла ответ: это — жадность. Да, голодная пролетарская жадность. Всё дело в ней.

Вот допустим, приходит к успеху девушка. Что нужно сделать первым же делом? Ну, конечно же, найти самую дорогую клинику на Рублёвке, записаться туда и вколоть себе губы!

Причём, не просто вколоть или вставить чего-нибудь, а сразу двойной объём!

Как зачем? Не тупите. Чтобы все видели, что «деньгов много» и «я успешна». В итоге из средненькой девки выходит нормальная такая надувная кукла-порнушка из секс-бутика.

Смотришь на неё и думаешь — да, вот так успех. Вот ты как выглядишь. Вот ты каков, да.

А в дорогущих клиниках, где с 1998 года обслуживаются «чёрные дыры», может поначалу-то и пытались их вразумить, да быстро отчаялись. Сейчас, как туда сунешься, тебе всё сделают с избытком.

Филлеры хочешь? На тебе как у мамы Стиффлера! Губы надо? На тебе на тулский пряник большие половые как у макаки-резус! И получается красота — страшная сила. В прямом смысле, страшная — как взглянешь на такую, так в дрожь бросает, оттого что лопнет вот-вот эта красотища от препаратов и забрызгает.

Зайки мои! Я прекрасно понимаю вашу тягу к прекрасному! И соскучились вы по косметологии за время этой грёбанной изоляции! Хочется ведь всего и сразу — ботокса, гиалуронки побольше, но остановитесь на минуточку и послушайте вы меня.

Клинику нужно выбирать не самую дорогую, а ценовой категории выше среднего. Чтобы там не обслуживались рублёские жёны, которым непременно надо двойную дозу всего в себя.

Клиника Medicris — вот идеальное сочетание цены и качества. И, что для меня важнее, и руководство, и врачи там работают в современном тренде — любые вмешательства во внешность не должны вызывать вопроса: а щёки свои или тебе их надули велосипедным насосом?!

Умеренность. Естественность. Органичность. Запомните, только такую красоту можно назвать красотой!

Это английский, европейский подход к любой косметической процедуре, после которой ты должна выглядеть красивой девушкой, а не муклой.

Я понимаю, что сейчас вам хочется сделать всё и сразу. Но на мой взгляд, торопиться не стоит. Важно грамотно оценить все преимущества изоляции и воспользоваться, например, шлифовкой на лазере CO2.

А чего бы нет? Самое время! Всё равно нужно сидеть дома, соблюдать социальную изоляцию! Почему бы не воспользоваться моментом, чтобы после шлифовки восстановиться — без ущерба для внешности, раз всё равно никуда не ходишь, а если и идёшь, то в маске!

Лазерное омоложение в Medicris поможет от стрий, растяжек на теле. От шрамов, следов постакне. Возможно фотоомоложение кожи — прекрасно работает, убирает все пигментные пятна, будто их не было — проверено на себе.



Лазерное омоложение до и после. Фото: Medicris

Также можно удалить и новообразования — родинки. Это некрасиво, когда на лице — бородавка. В мирное время вы бы потом пару недель ходили со следами этого удаления, а сейчас спокойно сделаете это и — так вы же носите маски или сидите дома!

Очень важный момент — волосы. А про те, которые не на голове.

Хватит мужа пугать своей пышной растительностью на теле. Не хватает ещё, чтобы он подумал, что женился не на прекрасной женщине, а на обезьяне, и к концу изоляции сбежал из вашего леса. Изоляция — не повод себя запустить!

В Medicris вам помогут избавиться от растительности на теле без боли, неприятных ощущений, быстро и качественно на самом современном, последнего поколения немецком диодном лазере Mediostar Next Pro — пользуйтесь моментом, сейчас в Medicris как раз акция!

Для тех, кто вышел или вот-вот выйдет из изоляции, в Medicris можно и нужно уже скорректировать губы поставить нити и филлеры.

Клиника Medicris уже работает. Это вам не подпольные косметологини, а настоящий медицинский центр с медицинской лицензией.

Почему я не боюсь их рекомендовать в такое время? Да потому, что тут соблюдают все меры, чтобы не заразиться!

Во-первых, вас запишут на строго определённое время, чтобы вы никоим образом не пересеклись с другими людьми.

Во-вторых, время между клиентами увеличено — оно и так было с запасом, но теперь шаг между приёмами ещё увеличен.

В-третьих, уже на входе стоит антисептик. В местах ожидания не более одного человека — то есть, никого, кроме вас.

В-четвёртых, врачи все здоровы, но всё равно все в масках, перчатках — впрочем, в Medicris так было всегда.

В эту пятницу в клинику Medicris внезапно нагрянули из столичной мэрии со случайной проверкой на соблюдение рекомендаций и норм по коронавирусу и офигели: вы превзошли все ожидания — так и сказали, что это большая редкость. Все нормы и правила соблюдены, претензий нет.

Если вы откладывали какую-либо процедуру, чтобы восстановиться после неё, сейчас идеальное время для этого. Или вам нужно уже привести себя в порядок за два месяца изоляции — так тоже уже пора!

Подходите к тратам с умом: не бегите в типа «элитные» клиники — ничего там хорошего. Но и подвальные горе-косметологи — с ними особенно сейчас осторожнее. В Medicris же вы получите адекватные цены, скидки, качественное обслуживание и весь комплекс косметологических услуг — какие вашей душе угодно!

С большим удовольствием рекомендую!