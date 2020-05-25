 

Компаниям решили предоставить право направлять субсидии на зарплаты

25.05.2020, 12:08, Новости дня

Организации, которые пострадали от пандемии коронавируса, смогут в период вынужденных нерабочих дней направлять на выплату зарплат и другие обязательные платежи субсидии на выполнение госзаданий, сообщил в ходе совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции многим организациям пришлось приостановить свою деятельность, в том числе различным федеральным государственным учреждениям из наиболее пострадавших отраслей. В них трудятся десятки тысяч людей. Важно оказать им поддержку. Теперь в период вынужденных нерабочих дней такие учреждения смогут направить субсидии, которые получают для выполнения государственного задания, на различные обязательные выплаты, но прежде всего, конечно, это заработная плата, а также на налоги, сборы, страховые взносы, оплату коммунальных услуг и содержание имущества», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

«Причем такая возможность будет предоставлена вне зависимости от объема выполненных работ по государственному заданию, в результате государственные учреждения из наиболее пострадавших отраслей смогут обеспечить своим сотрудникам стабильный доход в это непростое время, соответствующее распоряжение подписано», – добавил премьер.



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