 

В Москве задержаны трое подозреваемых в перестрелке у ЖК «Ясный»

25.05.2020, 12:08, Новости дня

Следователи СК задержали троих подозреваемых в перестрелке на территории автостоянки возле ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве, еще более 15 участников и очевидцев конфликта допрошены, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«В рамках расследования уголовного дела по факту инцидента со стрельбой на юге Москвы задержаны трое подозреваемых», – передает ТАСС слова Ивановой.

По ее словам, следователи допросили более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации.

Иванова добавила, что огнестрельное оружие нашли в ходе обысков у участников перестрелки на юге Москвы.

«Следствием допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации. Назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы», – рассказала она.

Напомним, в воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента.

Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Позднее число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек.

В правоохранительных органах сообщили, что задержанные оказались иногородними. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



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