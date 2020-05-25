 

Названы сроки вакцинации от COVID-19 в России

25.05.2020, 12:05, Разное

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в России начнется осенью. При этом она может продлиться от полугода до 9 месяцев.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия заявил, что эпидемия коронавируса в России может завершиться уже к концу лета.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Май 2020 в 12:44 PDT



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