Названы сроки вакцинации от COVID-19 в России
25.05.2020, 12:05, Разное
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в России начнется осенью. При этом она может продлиться от полугода до 9 месяцев.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия заявил, что эпидемия коронавируса в России может завершиться уже к концу лета.
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