Карантин на даче: МКБ подсчитал траты клиентов на заправках весной

25.05.2020, 12:05, Разное

Россияне в марте текущего года в среднем тратили на АЗС 1050 рублей. На одном платежном терминале совершалось 30-40 транзакций, по пятницам этот показатель увеличивался до 65-69, а средний чек возрастал до 1200 рублей.

25 марта в России объявили режим нерабочих дней. В пятницу, 27 марта, был зафиксирован значительный рост платежей на АЗС – число транзакций превышало среднедневной показатель 2020 года в полтора раза. При этом режим нерабочих дней начал действовать спустя три дня – 30 марта.

После этого число платежей на заправках упало до 20-30 на один терминал, а средняя стоимость покупки опустилась ниже тысячи рублей. В пятничные дни третьего и 10 апреля было совершено 45 и 57 покупок на терминал соответственно. Это значит, что россияне продолжали активно выезжать на дачи.

В очередной раз число транзакций снизилось после введения в Москве 15 апреля пропускной системы. Тогда количество покупок на платежный терминал снизилось на 20%. Но уже в пятницу 17-го вновь пошел рост.

На дни перед майскими праздниками пришелся всплеск активности автолюбителей. Так, 30 апреля в МКБ зафиксировали 66 покупок на один терминал, а 1 мая – 53. Начало школьных каникул в столице увеличило этот показатель до 69.

При этом с середины месяца город начал постепенно возвращаться к нормальной жизни. Заработали стройки и многие предприятия, поэтому с 18 мая специалисты банка зафиксировали стабильный спрос на топливо в будни дни, среднее количество платежей – 39-43, а сумма чека – в районе тысячи рублей.

Ранее “Дни.ру” писали, что Московский кредитный банк начал выдавать ипотеку на новостройки по ставке 5,9% годовых в рамках специальной программы господдержки. Первоначальный взнос по льготному кредиту – не менее 20%. Оформить жилищный займ можно на срок от года до 30 лет.

Взять льготную ипотеку в МКБ можно на сумму от 700 тысяч рублей. Максимальный займ для жителей Москвы и столичного региона, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области – восемь миллионов рублей, для других субъектов Федерации – три миллиона.

Московский кредитный банк предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.