На казахстанском нефтяном месторождении Карачаганак ввели карантин из-за коронавируса

25.05.2020, 11:59, Новости дня

В Казахстане на нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак из-за распространения коронавируса до 5 июня введен карантин. Об этом распорядился главный санитарный врач области, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

На месторождении запрещен въезд и выезд транспорта. Исключение делается лишь для доставки продуктов и лекарств. Все прибывающие на вахту должны иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. В вахтовых поселках Карачаганака введен комендантский час – с 19 вечера до 7 утра. Исключение сделают лишь для возвращающихся с ночной смены рабочих, а также для персонала, задействованного в их транспортировке. Кроме того, не будут ограничивать передвижение сотрудникам акимата, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи и прочих аварийных и спасательных служб.

Прибывших из-за границы трудовых мигрантов будут помещать на 14 дней в карантин. Впрочем, это не коснется новых работников, не пересекавших границу Казахстана.

Ранее руководство компании сообщило на официальной странице в инстаграме о госпитализации в областную инфекционную больницу одного из сотрудников – результаты его теста на COVID-19 оказались положительными.

Это уже второе крупное нефтяное месторождение Казахстана, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Крупная вспышка также зафиксирована на Тенгизском нефтегазовом месторождении – там к 20 мая коронавирусом заразились 935 работников “Тенгизшевройл”, сообщила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова. Из-за резкого роста больных она пригрозила закрыть предприятие, но пока этого сделано не было.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции 22 мая на карантин закрыли медный рудник “Нурказган” – там выявили коронавирус у 133 рабочих.

По данным на утро 25 мая, в Казахстане зафиксировали 8531 случай инфицирования коронавирусом; число жертв COVID-19 составляет 35 человек.