Во Франции трансгендер впервые избрана мэром города

25.05.2020, 11:59, Новости дня

55-летняя трансгендерная женщина Мари Ко впервые в истории Франции избрана мэром города Тилуа Ле-Маршьен: он находится на севере Франции на границе с Бельгией. В городке проживают 550 человек, за Мари Ко проголосовали 14 из 15 депутатов муниципалитета и лишь один воздержался. Предыдущий мэр города, Жан-Люка Бота, занимал эту должность в течение 21 года, но решил больше не баллотироваться.

Мари живет в городке последние двадцать лет, пятнадцать из них она потратила на то, чтобы завершить трансгендерный переход и стать из мужчины, по ее словам, “полностью женщиной”. При этом, по словам Мари, она ни в коем случае не ЛГБТ-активист и считает, что люди выбрали ее “вовсе не потому что я транссексуал”. Она мать троих детей, обладатель диплома агротехника и успешный консультант в области IT.

По словам мэра, пока у нее в паспорте обозначен мужской пол, но в ближайшее время она намерена поменять документы “чтобы избежать излишней бюрократии”. Что касается имени, то “мне не нужно было его менять, потому что Мари – мое третье имя по рождению, и я свободно использую его в течение двух лет, так как мне это позволяет делать Гражданский кодекс”, – объясняет политик.