Тайны Черного леса братьев Гримм

25.05.2020, 11:58, Разное

Имя Братьев Гримм знакомо каждому человеку, чье детство прошло под влиянием европейской культуры. Два брата Джейкоб Гримм и Вильгельм Гримм известны многочисленными историями, которые со временем были очень сильно переработаны и в наше время превратились в классические детские сказки.

Многие из них в оригинале были намного более страшными и шокирующими, но что еще любопытно, практически все из них происходят по сути в одном и том же месте – в Шварцвальде или его окрестностях.

Шварцвальд переводится буквально "Черный лес", это живописная местность с маленькими уютными деревнями, которые до наших дней дошли почти в том же виде, какими их видели братья Гримм. Поэтому сложно представить, что в таком месте происходило так много страшного (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Братья Гримм именно записали все эти истории, а не выдумали их. Всего их было более семидесяти. Братья являлись культурологами и лексикографами, все "сказки" они записали в промежуток между 1812 и 1830 годами, обойдя Шварцвальд вдоль и поперек.

Эти "сказки" рассказывались жителями деревень в наставление и они никогда не позиционировались как выдумка, напротив, все они считались основанными на подлинных случаях в истории этого края.

Первую цензуру записанных историй провели сами братья Гримм, они сразу же убрали из "сказок" те места, которые были "слишком народными" и точно бы не понравились их издателю из города. Один из примеров подобной цензуры можно найти в сказке о Красной Шапочке. В заметках братьев Гримм указывалось, что изначально там вместо "волка" было слово "Weriuuolf" – устаревшее слово из 15 века, которое означало оборотня.

Другими словами, братья Гримм под видом сказки о Красной Шапочке записали, судя по всему, некую реальную историю о том, как жителей деревни терроризировал оборотень. Подобное сразу же расставляет многое по своим местам, волки в те годы были в германских лесах обычным делом, но мама Красной Шапочки предупреждает дочь о волке так, словно это существо не обычное животное, а нечто исключительное.

Примеры современной цензуры можно найти во всех сказках братьев Гримм от "Золушки" до сказки о шести братьях, которые были превращены в лебедей. Сделала это их мачеха, которая в изначальном варианте сама была дочерью злобной ведьмы. В оригинальной "Золушке" одна из сестер отрезает себе палец, чтобы нога влезла в туфельку, а в конце "сказки" голуби выклевывают обеим сестрам глазам.

В сказке о "Короле-лягушонке" в исправленном современном варианте принц-лягушка превращается в человека после поцелуя принцессы, а в оригинале это произошло когда принцесса от отвращения бросила принца-лягушку в стену. В оригинальной сказке мачеху Белоснежки в конце заставили танцевать в раскаленных железных башмаках, а Рапунцель родила от принца двух детей когда ей было всего лишь 12 лет.

Во многих сказках братьев Гримм происходит противопоставление дворянской семьи и злобной ведьмы. Считается, что это отражение борьбы между правящими устоями и мрачными, древними и темными языческими силами.

Возможно, что с этими же мрачными силами была связана и загадочная книга "Некромант", которая была написана в этих местах в годы, когда братья Гримм были еще детьми. Опубликованная в 1796 году, она пережила немало изменений и историки до сих пор не знают, кто был ее первым автором. В книге рассказывается о смерти и воскрешении из мертвых злого мага по имени Фолькерт, который потом начинает воевать с местными жителями.

Шварцвальд также известен особым чудовищем по прозвищу Дер Гроссманн, которое по описанию очень похоже на современного Слендермена. Дер Гроссманн живет в чаще леса, охотится на детей как знаменитый Бабайка, похищает их, а потом съедает живьем.

Истории о Дер Гроссманне или Высоком Человеке известны с 16 века, особенно примечательна история, записанная в 1702 году и рассказанная неназванной матерью:

"Мой ребенок, мой Ларс, Он ушел. Его забрали из постели. Единственное. что мы нашли, это кусок от черной одежды. Она похожа на хлопок, но мягче и толще. Вчера Ларс прибежал в мою спальню, крича о том, что "Ангел снаружи!", я спросила о чем он говорит, и он пояснил какую-то бессмыслицу про Дер Гроссманна.

Он сказал, что ходил в рощу возле нашей деревни и обнаружил там одну из наших коров, она была мертвая и висела на ветвях деревьев. Сначала я не вниклась в его речь, но теперь он пропал. Мы должны найти Ларса и моя семья должна покинуть эти места прежде, чем оно нас убьет".

Древние замки Шварцвальда давно превратились в развалины, а все связанные с этим местом пугающие истории стали невинными детскими сказками.