Не дышал 24 часа и обнаружил иной мир: Случай с монахом Сюй Юнем

25.05.2020, 11:58, Разное

С древних времён люди, которые верили в Богов и Будд, стремились попасть в рай. У некоторых буддийских монахов во время медитации душа поднималась на Небо. Таким был и Сюй Юнь, знаменитый учитель буддийской школы Чань, который стал свидетелем падения династии Цин, свержения Китайской Республики и прихода к власти Коммунистической партии Китая.

Когда компартия захватила власть в 1949 году, монах Сюй Юнь, которому было уже 110 лет, жил в храме Юньмэнь провинции Гуандун. В 1951 году коммунистический режим начал кампанию по «подавлению контрреволюционеров».

Монах Сюй Юнь жил в храме Юньмэнь провинции Гуандун. Сторонники компартии ворвались в храм Юньмэнь под предлогом захвата шпионов, разрушили главный зал и золотую статую Будды, а также забрали книги Сюй Юня.

Его и 26 последователей учения взяли под стражу. Монахов избивали и пытали, одного убили. Через три месяца мучений в храме Юньмэнь Сюй Юня освободили благодаря усилиям местных и заграничных последователей школы Чань.

После этого монах пояснил о случившемся своим ученикам, которые всё подробно записали и тайно отправили написанное в Гонконг. Вскоре внешний мир узнал об «инциденте в храме Юньмэнь». Запись до сих пор хранится на Тайване.

Согласно записям, Сюй Юнь после пыток был очень слаб, но девять дней сидел в медитации, вплоть до раннего утра 11 марта. В тот день монах упал и перестал дышать. Пульса не было, но цвет лица его не изменился, а тело оставалось тёплым.

Сюй Юнь пролежал без дыхания весь день. Но на следующее утро ученики услышали его слабый стон. Монах открыл глаза. Затем он велел ученикам записать то, что пережил, пока находился без сознания.

«Во сне я оказался в царстве Тушита (место пребывания Будды Майтреи). Это место было величественным и великолепным, не такое, как на Земле. В том мире Будда Майтрея (Будда будущего) проповедовал Закон Будды. Вокруг было много слушателей, некоторых я знал раньше. Я поприветствовал их. Они указали на свободное место, чтобы я сел. Достопочтенный Ананда (один из главных учеников Будды Шакьямуни) сидел рядом со мной.

Ещё не закончив проповедь, Майтрея указал на меня и произнёс:

«Ты должен вернуться!»

«Жизнь слишком тяжёлая, не хочу возвращаться!»— ответил я.

«Твоё кармическое воздаяние не подошло к концу, вернись, а сюда придёшь позже»», — снова сказал Будда Майтрея.

Монаху пришлось вернуться в человеческий мир из царства Будды. Только потому, что Сюй Юнь явил чудо воскрешения, его преследователи испугались и больше не осмеливались жестоко с ним обращаться.

После того как о гонении монахов в храме Юньмэнь, которое инициировала китайская компартия, стало известно миру, репрессии против Сюй Юня и религии временно прекратились.

В 1952 году компартия создала «Китайскую буддийскую ассоциацию». Сюй Юнь стал одним из основателей ассоциации, а в следующем году назначен почётным её председателем. Но вскоре понял, что режим использует его для того, чтобы верующие, следуя примеру Сюй Юня, приняли руководство партии.

Чтобы не допустить разрушения религии, в письме Центральному комитету партии Сюй Юнь просил установить свободу вероисповедания для народа, предложил не разрушать храмы и статуи, не сжигать Священные Писания и не принуждать монахов и монахинь возвращаться в мир.

Сюй Юнь отказался от должности почётного председателя и увёл учеников заниматься совершенствованием в храм Чжэньжу в провинции Цзянси. В октябре 1959 года Сюй Юнь скончался в храме Чжэньжу.

Источник: epochtimes.ru