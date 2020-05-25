Сергей Лазарев переживает, что из-за популярности могут страдать его дети

25.05.2020, 11:53, Разное

Сергей Лазарев получает наслаждение от отцовства и ограждает детей от внимания публики. Вокалист волнуется, что из-за его популярности могут страдать дети.

Сергей Лазарев длительное время прятал от общества своего наследника Никиту и дочку Анну. Семья живет в загородном доме, а дети проводят время, как с отцом, так и с бабушкой, няней. Подписчики очень ждут редкие снимки наследников, но артист специально не желает демонстрировать детей публике.

Исполнитель сообщает, что семья – это его жизнь. Певец понимает, что дети станут мишенью для людей, желающих уколоть его. Он считает, что когда сын и дочь повстречаются с действительностью, отец всегда сможет их защитить.

Сергей Лазарев заявляет, что уже давно утратил доверие к людям, подготавливая себя к разочарованиям и неудачам. Он считает себя пессимистом и самокопающимся человеком, сразу планируя худший вариант. Но у вокалиста всегда была безупречная репутация. Он уверен, что такое случается лишь в том случае, когда нет агрессии в окружающий мир. Артист усердно работает, доводит все задуманное до идеала. В последнее время много путешествовал, а в период карантина проводит время с близкими людьми. Также сообщает, что получает удовольствие от работы руками, которая даже помогает разгрузить мозги.