Роскосмос пообещал не допустить приватизации Луны
25.05.2020, 11:53, Новости дня
Приватизация Луны противоречит международному праву, РФ не допустит этого, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву», – сказал Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Он добавил, что новый пилотируемый корабль в виде космоплана может быть создан в России.
«ЦНИИмаш сейчас приступает к этой работе (создание космоплана). Это очень перспективная тема», – сказал глава Роскосмоса.
Напомним, источники сообщали, что США собрались установить всеобщие правила добычи ресурсов на Луне.
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