 

Вдова Иосифа Кобзона не возражает против появления в ее жизни нового возлюбленного

25.05.2020, 11:53, Разное

Пережившая утрату вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна не отрицает возможности появления в ее жизни нового мужчины. Однако сейчас претендента нет, поэтому вдова скончавшегося певца готовится к судебным разбирательствам с его должниками.
В течение многих лет Иосиф Кобзон боролся с тяжелой болезнью, но в августе 2018 года родные и близкие рассказали о смерти исполнителя. Тяжелее всех потерю мужа переживала Нелли Михайловна, она даже отказывалась появляться на публике и сниматься в телевизионных программах. Со временем она смирилась со смертью супруга, а сейчас и вовсе заявляет, что не против появления в ее жизни молодого человека.

Сегодня Нелли Михайловна вынуждена заниматься судебными делами. В программе канала НТВ «Ты не поверишь!» вдова Иосифа Кобзона рассказывала, что ее муж в 2009 году дал в долг 300 000 долларов своему помощнику Ефиму Петрову и его супруге Елене Флеровой. Проект им реализовать не удалось, но долг возвращать они не спешили. После этого суд арестовал картины Елены Флеровой, они были оценены в 18 млн рублей. Теперь Нелли Михайловна надеется на справедливое завершение конфликта, суд должен состояться уже в июне.



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