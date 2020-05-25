 

Украинцы выпустили игру, в которой Гитлеру нужно возглавить парад на Красной площади

25.05.2020, 11:53, Новости дня

Украинская студия Starni Games выпустила в Steam стратегию под названием Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой игрокам предстоит возглавить армию Адольфа Гитлера и провести стратегически верный блицкриг, чтобы принять участие в параде на Красной площади.

В опубликованном ролике игры показана альтернативная версия событий Второй мировой войны.

Создатели игры обещают сюжетную кампанию из 20 операций: 16 исторических сражений и четырех битв из альтернативной истории. Пользователю предстоит управлять наземными, воздушными и морскими силами. При этом, по замыслу создателей, некоторые из сражений могут закончиться не так, как в реальности, так что вооруженным силам Германии удастся «поставить на колени всю Европу», пишет «Игромания».

Как утверждают сами разработчики, «игра создана командой настоящих знатоков истории Второй мировой войны, с большим вниманием к исторической достоверности и обилием мелких деталей».

В сюжете игры также прописаны многие исторические личности, такие как Франц Гальдер, Гейнц Гудериан, Эрих фон Манштейн, Эрвин Роммель, Карл Дёниц, Вильгельм Канарис, Герман Геринг и другие.



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